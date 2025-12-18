Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Surat Thani
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Surat Thani, Thaïlande

2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Baan Bo Phut, Thaïlande
Studio 1 chambre
Baan Bo Phut, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Sol 2/4
Appartement dans le coeur touristique de Koh Samui!Excellente option d'investissement! Rende…
$87,744
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Studio 1 chambre dans Baan Bo Phut, Thaïlande
Studio 1 chambre
Baan Bo Phut, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Sol 3/4
Appartement dans le coeur touristique de Koh Samui!Grande option pour l'investissement! Rend…
$75,850
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Surat Thani, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller