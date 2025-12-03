Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Surat Thani, Thaïlande

1 propriété total trouvé
Condo 1 chambre dans Baan Bang Rak, Thaïlande
TOP TOP
Condo 1 chambre
Baan Bang Rak, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 4/4
Seaview apartment in a beachfront residential complex (Bang Rak) A comfortable one bedroo…
$99,000
