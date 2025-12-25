Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Surat Thani
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Surat Thani, Thaïlande

Ko Samui
7
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Baan Bang Rak, Thaïlande
Appartement 5 chambres
Baan Bang Rak, Thaïlande
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Ce studio moderne est créé pour ceux qui apprécient le confort et la praticité. Les fenêtres…
$78,454
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Appartement 1 chambre dans Baan Bang Rak, Thaïlande
Appartement 1 chambre
Baan Bang Rak, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Cet appartement moderne est créé pour ceux qui apprécient le confort et la pratique à un jet…
$114,816
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
KVARIS
Langues
English, Русский, Polski, Čeština
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Surat Thani

1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Surat Thani, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller