  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Sakhu
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Piscine

Maisons de ville Piscine à vendre en Sakhu, Thaïlande

1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Sakhu, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Sakhu, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville de deux étages au nord de Phuket, dans un quartier calme et verdoyant à prox…
$190,000
Agence
UndersunEstate
Langues
English, Русский
Caractéristiques des propriétés en Sakhu, Thaïlande

