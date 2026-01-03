Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Location longue durée
  4. Appartement
  5. Vue sur la montagne

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la montagne en Thaïlande

Chonburi
6
Pattaya
6
Appartement 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Appartement 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Sol 13/13
Spacious 2-bedroom condo with a bright living area and a fully equipped kitchen counter. Enj…
$927
par mois
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
