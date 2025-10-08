Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Pong, Thaïlande

11
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Pong, Thaïlande
Villa 3 chambres
Pong, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 319 m²
Sol 1/1
This stunning new villa with a private pool offers the best combination of price, quality, a…
$405,136
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Caractéristiques des propriétés en Pong, Thaïlande

Bon marché
Luxe
