  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Pattaya
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Terrasse

Maisons de ville avec terrasse à vendre en Pattaya, Thaïlande

2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
🔥 Maison de ville à Jomtien • 3 chambres • avec partieNouvelle maison de ville dans la parti…
$79,512
Agence
Sirel Estate 88 CO., LTD
Langues
English, Русский
Maison de ville 4 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Maison de ville 4 chambres
Pattaya, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
🔥 LUXURY Maison de ville au bord de la mer • 350 mètresMaison de ville dans la zone côtière …
$378,064
Agence
Sirel Estate 88 CO., LTD
Langues
English, Русский
Caractéristiques des propriétés en Pattaya, Thaïlande

