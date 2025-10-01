Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Patong
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Patong, Thaïlande

Pa Tong
3
Copropriété Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Pa Tong, Thaïlande
Condo 2 chambres
Pa Tong, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 178 m²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Pa Tong, Thaïlande
Condo 2 chambres
Pa Tong, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 178 m²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Condo 2 chambres dans Pa Tong, Thaïlande
Condo 2 chambres
Pa Tong, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 178 m²
Located in the prestigious Bluepoint Condominium in Patong, Duplex Unit 103 offers an elegan…
$701,775
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Patong, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller