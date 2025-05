Complexe résidentiel Exclusive residential complex of prestigious villas with pools and mountain views, Layan, Phuket, Thailand

25 villas en design de luxe moderne avec la taille du terrain commence de 926 - 2465 m2 et la taille construite commence de 625 m2. Toutes les villas ont piscine, air conditionné, armoire intégrée, cuisine, design paysager. La vue panoramique à 360° de chaque villa est absolument à couper le souffle et incomparable. Entouré de collines luxuriantes et magnifiquement paysagé, ce paradis est facilement accessible à une communauté dynamique et cosmopolite.

Avantages

Toutes les taxes et frais de transfert seront partagés 50/50 entre le promoteur et l'acheteur.

Plan de paiement flexible.

Emplacement et infrastructure à proximité

Situé le long de l'extrémité nord de Phuket, Layan Beach est une escapade tropicale qui est parfait pour les visiteurs qui cherchent la paix et le calme. Situé juste au nord de la plage de Bang Tao, Layan Beach promet des vues spectaculaires, des eaux cristallines et une atmosphère paisible.