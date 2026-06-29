Complexe résidentiel Proekt - Storona morya Ostrov Phuket Tailand

ESTAT RÉEL PRÉMÉDIAIRE DANS LA MÊME ZONE ELITE DE L'ÎLE - LAGUNATOTAL 5 CORPUS. 5ème TITRE SÉPARATOIRE VIVRE - SEASIDE

Date du bâtiment 2e trimestre 2024.

Les La distance de la mer est de 200 mètres à la plage de Bangtao.

Revenu prévu - au moins 7% par an.

Au prix d'un appartement de 278 000 $, le revenu annuel sera de 19 000 $.

Formulaire de propriété - Votre choix en franchise / bail.

Installation jusqu'à 7,5 ans.

Dans ce cas, il sera possible de vivre ou de louer un appartement à partir du moment où l'installation sera mise en service.

Une transaction à distance est possible

Paiement possible

Augmentation annuelle des coûts immobiliers sur l'île = 3-10 % (en raison des pénuries de terrains et des restrictions à la construction )

Inflation en Thaïlande - moins de 1%

La demande de loyer a toujours dépassé l'offre.

Les Lors de l'achat de biens immobiliers d'une valeur totale de 350 000 $ nous aidons à demander un visa d'investisseur pour une période de 5 ans.

Les Idéalement situé à quelques mètres de la plage et comprend une zone de plage séparée d'où les propriétaires peuvent profiter de la meilleure vue sur le coucher de soleil sur les eaux pétillantes de la mer d'Andaman

Les Sur le toit des quatre bâtiments de basse hauteur il y a une zone commune unique où les résidents du complexe peuvent se détendre en plein air parmi les tropiques et apporter la diversité à leur style de vie et atmosphère insouciante de vacances sur la plage

? Un, deux ou trois chambres à coucher dans un complexe résidentiel sont idéales pour un style de vie moderne. Leur superficie commence à 59 m 2. La disposition des appartements avec deux et trois chambres vous permet de profiter de vues panoramiques depuis leurs vérandas spacieuses autant que possible. Grâce à la véranda semi-ouverte unique, un espace de vie supplémentaire peut être laissé ouvert pour agrandir le balcon et profiter de la vie dans l'air frais, ou vitré pour augmenter la superficie de l'espace intérieur.

? Les propriétaires peuvent profiter d'un certain nombre d'options individuelles pour organiser un appartement ou choisir une option entièrement meublée.

Infrastructure:

Les Dans le projet lui-même, ce n'est pas beaucoup:

Sur chaque toit il y a une piscine, des endroits pour les sports, des terrains de jeux.

Mais Beachside et Seaside (le nouveau 5ème bâtiment ) devraient être considérés comme faisant partie du Lagon. Et voici le spa et la maternelle, de nombreux restaurants, magasins et terrains de golf et bien plus encore.

200 m de la plage de Bangatao

30 minutes de l'aéroport international

? En raison de la présence de transport à l'intérieur du complexe, une banque avec un service de change; clinique médicale 24 heures sur 24; un magasin, ainsi que le personnel d'entretien qui parle plusieurs langues, les résidents du complexe reçoivent tout le soutien nécessaire pour un mode de vie complet et confortable.

? La société est maintenant enregistrée à la Bourse thaïlandaise depuis 1993. Au cours de son existence, il a acquis une grande autorité dans l'industrie en tant qu'entreprise dont les intérêts dans le domaine de l'hôtellerie et de l'immobilier résidentiel sont étroitement liés.

? À ce jour, le promoteur s'est imposé comme le plus grand et le plus célèbre développeur de Phuket et a acquis une réputation impeccable dans le développement d'hôtels et de biens immobiliers résidentiels avec l'accent sur la qualité et la protection de l'environnement. Son succès continu a été marqué par de nombreux prix environnementaux et touristiques au fil des ans.

Procédure de traitement d'une transaction:

Réservation (dépôt / dépôt ) - 3 000 $

* Le montant est inclus dans la valeur du bien.

** Dépôt non remboursable

Si vous n'êtes pas en Thaïlande, alors le contrat et dans les 15-20 jours le service de messagerie vous livrera personnellement. Vous recevrez 3 jeux que vous devez signer et 2 d'entre eux renvoyer. Sur la base du contrat, le premier paiement est effectué par transfert sur le compte thaïlandais du développeur. Les paiements ultérieurs sont effectués selon le calendrier prévu dans le contrat.

1er paiement 20% ( moins la réservation ) - payé dans les 30 jours suivant la signature du contrat et la réservation

3 autres paiements de 10% tous les 8 mois:

2ème paiement pour 25% des travaux de construction ( 10% )

3ème paiement pour la réalisation de 50% des travaux de construction ( 10% )

4ème paiement pour la réalisation de 75% des travaux de construction ( 10% )

Le reste - 50% après l'achèvement de la construction peut être pris par versements pour une période de 5 ans.

* Dans ce cas, vous pouvez vivre ou louer un appartement à partir de la date de mise en service de la maison, ce qui permet de récupérer partiellement ou totalement les frais de paiement.

** Veuillez noter que le calendrier de paiement peut varier, car le projet peut être à n'importe quelle étape de la construction au moment de votre achat.

En outre payé ( séparément après paiement à 100%):Enregistrement de la propriété:

En franchise - 6,3%

Liquidation - 1,1 %

Installation de compteurs d'eau et de lumière - 600 $

Paiements annuels

Servir les espaces communs - 50 THB par 1 m2

Révision - 50 THB par 1 m2

? LA PROPOSITION DE VIE OU D'EN SAVOIR PLUS SUR LES PROSPECTIVES ET LES POSSIBILITÉS D'INVESTISSEMENT DANS L'ÉLIMINATION DE LA COUVERTURE POUR LA COURS, LIÉES AUX ÉTATS-UNIS