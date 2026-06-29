  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Phuket
  4. Complexe résidentiel Proekt - Storona morya Ostrov Phuket Tailand

Complexe résidentiel Proekt - Storona morya Ostrov Phuket Tailand

Phuket, Thaïlande
depuis
$278,000
;
19
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 3882
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Mueang Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Español Español
Polski Polski
Русский Русский
ESTAT RÉEL PRÉMÉDIAIRE DANS LA MÊME ZONE ELITE DE L'ÎLE - LAGUNATOTAL 5 CORPUS. 5ème TITRE SÉPARATOIRE VIVRE - SEASIDE

Date du bâtiment 2e trimestre 2024.

Les La distance de la mer est de 200 mètres à la plage de Bangtao.

Revenu prévu - au moins 7% par an.

Au prix d'un appartement de 278 000 $, le revenu annuel sera de 19 000 $.

Formulaire de propriété - Votre choix en franchise / bail.

Installation jusqu'à 7,5 ans.

Dans ce cas, il sera possible de vivre ou de louer un appartement à partir du moment où l'installation sera mise en service.

Une transaction à distance est possible

Paiement possible

Augmentation annuelle des coûts immobiliers sur l'île = 3-10 % (en raison des pénuries de terrains et des restrictions à la construction )

Inflation en Thaïlande - moins de 1%

La demande de loyer a toujours dépassé l'offre.

Les Lors de l'achat de biens immobiliers d'une valeur totale de 350 000 $ nous aidons à demander un visa d'investisseur pour une période de 5 ans.

Les Idéalement situé à quelques mètres de la plage et comprend une zone de plage séparée d'où les propriétaires peuvent profiter de la meilleure vue sur le coucher de soleil sur les eaux pétillantes de la mer d'Andaman

Les Sur le toit des quatre bâtiments de basse hauteur il y a une zone commune unique où les résidents du complexe peuvent se détendre en plein air parmi les tropiques et apporter la diversité à leur style de vie et atmosphère insouciante de vacances sur la plage

? Un, deux ou trois chambres à coucher dans un complexe résidentiel sont idéales pour un style de vie moderne. Leur superficie commence à 59 m 2. La disposition des appartements avec deux et trois chambres vous permet de profiter de vues panoramiques depuis leurs vérandas spacieuses autant que possible. Grâce à la véranda semi-ouverte unique, un espace de vie supplémentaire peut être laissé ouvert pour agrandir le balcon et profiter de la vie dans l'air frais, ou vitré pour augmenter la superficie de l'espace intérieur.

? Les propriétaires peuvent profiter d'un certain nombre d'options individuelles pour organiser un appartement ou choisir une option entièrement meublée.

Infrastructure:

Les Dans le projet lui-même, ce n'est pas beaucoup:

Sur chaque toit il y a une piscine, des endroits pour les sports, des terrains de jeux.

Mais Beachside et Seaside (le nouveau 5ème bâtiment ) devraient être considérés comme faisant partie du Lagon. Et voici le spa et la maternelle, de nombreux restaurants, magasins et terrains de golf et bien plus encore.

200 m de la plage de Bangatao

30 minutes de l'aéroport international

? En raison de la présence de transport à l'intérieur du complexe, une banque avec un service de change; clinique médicale 24 heures sur 24; un magasin, ainsi que le personnel d'entretien qui parle plusieurs langues, les résidents du complexe reçoivent tout le soutien nécessaire pour un mode de vie complet et confortable.

? La société est maintenant enregistrée à la Bourse thaïlandaise depuis 1993. Au cours de son existence, il a acquis une grande autorité dans l'industrie en tant qu'entreprise dont les intérêts dans le domaine de l'hôtellerie et de l'immobilier résidentiel sont étroitement liés.

? À ce jour, le promoteur s'est imposé comme le plus grand et le plus célèbre développeur de Phuket et a acquis une réputation impeccable dans le développement d'hôtels et de biens immobiliers résidentiels avec l'accent sur la qualité et la protection de l'environnement. Son succès continu a été marqué par de nombreux prix environnementaux et touristiques au fil des ans.

Procédure de traitement d'une transaction:

Réservation (dépôt / dépôt ) - 3 000 $

* Le montant est inclus dans la valeur du bien.

** Dépôt non remboursable

Si vous n'êtes pas en Thaïlande, alors le contrat et dans les 15-20 jours le service de messagerie vous livrera personnellement. Vous recevrez 3 jeux que vous devez signer et 2 d'entre eux renvoyer. Sur la base du contrat, le premier paiement est effectué par transfert sur le compte thaïlandais du développeur. Les paiements ultérieurs sont effectués selon le calendrier prévu dans le contrat.

1er paiement 20% ( moins la réservation ) - payé dans les 30 jours suivant la signature du contrat et la réservation

3 autres paiements de 10% tous les 8 mois:

2ème paiement pour 25% des travaux de construction ( 10% )

3ème paiement pour la réalisation de 50% des travaux de construction ( 10% )

4ème paiement pour la réalisation de 75% des travaux de construction ( 10% )

Le reste - 50% après l'achèvement de la construction peut être pris par versements pour une période de 5 ans.

* Dans ce cas, vous pouvez vivre ou louer un appartement à partir de la date de mise en service de la maison, ce qui permet de récupérer partiellement ou totalement les frais de paiement.

** Veuillez noter que le calendrier de paiement peut varier, car le projet peut être à n'importe quelle étape de la construction au moment de votre achat.

En outre payé ( séparément après paiement à 100%):Enregistrement de la propriété:

En franchise - 6,3%

Liquidation - 1,1 %

Installation de compteurs d'eau et de lumière - 600 $

Paiements annuels

Servir les espaces communs - 50 THB par 1 m2

Révision - 50 THB par 1 m2

? LA PROPOSITION DE VIE OU D'EN SAVOIR PLUS SUR LES PROSPECTIVES ET LES POSSIBILITÉS D'INVESTISSEMENT DANS L'ÉLIMINATION DE LA COUVERTURE POUR LA COURS, LIÉES AUX ÉTATS-UNIS

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 20.0 – 60.0
Prix ​​par m², USD 5,283 – 15,850
Prix ​​de l'appartement, USD 317,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 99.0
Prix ​​par m², USD 7,737
Prix ​​de l'appartement, USD 766,000
Appartements 3 chambres
Surface, m² 131.0
Prix ​​par m², USD 8,565
Prix ​​de l'appartement, USD 1,12M

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel UTOPIA CENTRAL
Tak Dad, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$481,057
Complexe résidentiel Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Baan Plai Laem, Thaïlande
depuis
$360,177
Complexe résidentiel Clover Residence Phase 1
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$931,272
Complexe résidentiel Next Point Condominium
Rawai, Thaïlande
depuis
$96,737
Vous regardez
Complexe résidentiel Proekt - Storona morya Ostrov Phuket Tailand
Phuket, Thaïlande
depuis
$278,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$501,752
The residence features a club, a fitness center, a salt-water swimming pool, a park, a kids' playground, a co-working area, around-the-clock security and video surveillance. Location and nearby infrastructure The property is located close to schools, highways, shopping malls, a metro station
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$184,713
Le complexe résidentiel moderne offre un choix de aménagements pratiques des studios aux appartements avec 3 chambres, ainsi que de bonnes infrastructures - une piscine, une salle de sport, etc.Installations et équipement dans la maison Surveillance vidéo24 h SécuritéZone de réception/de lob…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools, 5 minutes away from an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools, 5 minutes away from an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools, 5 minutes away from an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools, 5 minutes away from an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools, 5 minutes away from an international school, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools, 5 minutes away from an international school, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with gardens and swimming pools, 5 minutes away from an international school, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$764,758
Nous offrons des villas avec piscines, jardins, places de parking.La résidence dispose d'une aire de jeux pour enfants, d'un jardin, d'un espace événementiel, d'un mini golf, d'un court de tennis.Arcadia est plus que la simple continuation d'une première phase réussie – c'est une occasion ra…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller