  3. Complexe résidentiel SKYPARK ELARA

Complexe résidentiel SKYPARK ELARA

Phuket, Thaïlande
depuis
$253,784
;
10
ID: 33054
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Investir dans un complexe résidentiel unique qui allie luxe, nature et haute rentabilité!
Rendement jusqu'à 8%!
La croissance prévue est de 10-15% par an!
Installations disponibles !
Skypark Elara Lakelands est un complexe résidentiel exclusif dans la célèbre Laguna Phuket, créé pour ceux qui cherchent l'harmonie avec la nature. Le projet se compose de trois bâtiments, chacun comprenant sept étages et 220 appartements spacieux allant de 54 à 181 m2. Le complexe est situé entre des zones thématiques telles que les collines, les jardins, les forêts et les lacs, reliés par un réseau de 15 km de sentiers. Profitez d'équipements luxueux, y compris des piscines à débordement sur le toit, des centres de fitness et un club de plage privé.
Équipements: piscines à débordement sur les toits, centres de fitness, club de plage privé, espace barbecue et gazebos de jardin, parking couvert et sécurité, jardin tropical et piscine commune.
Lieu:
Situé à seulement 2000 mètres de la plage et à côté de la plus grande station balnéaire intégrée d'Asie, Laguna Phuket, le complexe offre une vue panoramique sur les lagons et les forêts.
14 km de l'aéroport et 6 km des meilleures écoles internationales;
Un service de navette permet d'accéder facilement à la mer et aux principales attractions;
Excellentes liaisons de transport rendent cet endroit idéal pour une vie confortable et le repos.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Phuket, Thaïlande

