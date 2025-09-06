  1. Realting.com
Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.

Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$113,000
;
9
ID: 27566
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 001140
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 06/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Choeng Thale
  • Village
    Ban Bang Thao

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Revenu locatif garanti de 6% pour 3 ans!

Un complexe résidentiel moderne situé à distance de marche de la plage de Bang Tao offre des appartements confortables et une infrastructure développée.

Le complexe se compose de quatre bâtiments, comprend 614 appartements, allant de 40 m2 à 140 m2, y compris des studios, des appartements avec une, deux et trois chambres.

Le complexe a tout pour une vie confortable et le repos, et dans les environs immédiats - magasins, restaurants, cafés et attractions populaires de Phuket.

Date d'achèvement : 1er trimestre de 2028.

Infrastructure:

  • Piscines
  • Centre de remise en forme
  • Espace yoga
  • Domaines de coworking
  • Salle de jeux
  • Et bien plus encore

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Ban Bang Thao, Thaïlande

