Complexe résidentiel Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.

Revenu locatif garanti de 6% pour 3 ans!

Un complexe résidentiel moderne situé à distance de marche de la plage de Bang Tao offre des appartements confortables et une infrastructure développée.

Le complexe se compose de quatre bâtiments, comprend 614 appartements, allant de 40 m2 à 140 m2, y compris des studios, des appartements avec une, deux et trois chambres.

Le complexe a tout pour une vie confortable et le repos, et dans les environs immédiats - magasins, restaurants, cafés et attractions populaires de Phuket.

Date d'achèvement : 1er trimestre de 2028.

Infrastructure:

Piscines

Centre de remise en forme

Espace yoga

Domaines de coworking

Salle de jeux

Et bien plus encore

