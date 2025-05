Complexe résidentiel Two-storey villas with private pools and smart home system, close to Layan and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand

Les villas sont situées dans un projet avec un concept de « ville dans une ville » à côté d'autres propriétés pour les vacances, la vie, l'investissement.

Villas urbaines de style minimaliste avec technologie de la maison intelligente, piscines privées et accès à l'infrastructure commune des condominiums à proximité. Ce complexe de villa moderne a une atmosphère d'intimité et de confort, mais avec des restaurants, un club pour enfants et un espace de co-travail dans le jardin.

La philosophie du projet implique l'utilisation de matériaux durables, l'optimisation de l'espace et la conservation des ressources naturelles.

Paiements sans intérêt jusqu'à la fin de la construction. L'option de participer au programme de location est disponible.

Emplacement et infrastructure à proximité

La plage de Layan est une extension de la plage de Bang Tao dans le nord-ouest de Phuket et est proche de deux autres plages, Bang Tao et Banana Beach. Il est entouré de forêts tropicales et de zones protégées. Tous les sites familiers de la région de Bang Tao et Laguna sont disponibles à 10 minutes en voiture du complexe.