Hôtels à vendre en Mueang Phuket, Thaïlande

Karon
4 propriétés total trouvé
Hôtel 4 étoiles à vendre, 140 chambres, près de Kata Beach, Phuket, Thaïlande. dans Karon, Thaïlande
Hôtel 4 étoiles à vendre, 140 chambres, près de Kata Beach, Phuket, Thaïlande.
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 140
Nombre d'étages 4
Hôtel 4 étoiles à vendre, 140 chambres, près de Kata Beach, Phuket, à 1 Km. C'est un hôte…
$23,55M
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. dans Karon, Thaïlande
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 88
Nombre d'étages 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
Hôtel 4 étoiles à vendre, 224 chambres, près de la plage de Karon, Phuket, Thaïlande dans Karon, Thaïlande
Hôtel 4 étoiles à vendre, 224 chambres, près de la plage de Karon, Phuket, Thaïlande
Karon, Thaïlande
Nombre de pièces 224
Surface 976 m²
Nombre d'étages 3
Hôtel 4 étoiles à vendre, 224 chambres, près de la plage de Karon, Phuket, Thaïlande Sur …
$49,93M
Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex. dans Rawai, Thaïlande
Hotel rooms at the Wyndham La Vita Phuket complex.
Rawai, Thaïlande
Surface 35 m²
The Wyndham La Vita Phuket hotel complex, managed by the world-renowned Wyndham hotel brand,…
$147,000
