  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Kathu
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Kathu, Thaïlande

Maison de ville 2 chambres dans Pa Tong, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Pa Tong, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Introducing this exquisite villa located in the heart of Patong, offering 3 floors of space …
$265,545
Maison de ville 2 chambres dans Kamala, Thaïlande
Maison de ville 2 chambres
Kamala, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 196 m²
Nombre d'étages 3
Maison de ville exclusive Kamala Paradise II au cœur de Kamala – confort, sécurité et nature…
$215,414
Maison de ville 3 chambres dans Kathu, Thaïlande
Maison de ville 3 chambres
Kathu, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
? Stylish Three-Level House for Sale in Kathu, Phuket Discover this stylish and spacious …
$183,314
Caractéristiques des propriétés en Kathu, Thaïlande

avec Garage
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
