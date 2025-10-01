Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Kathu
  4. Résidentiel
  5. Copropriété
  6. Piscine

Condos Piscine à vendre en Kathu, Thaïlande

Patong
3
Pa Tong
3
Copropriété Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Kathu, Thaïlande
Condo 2 chambres
Kathu, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 34 m²
Nombre d'étages 8
Appartements de luxe au coeur de PhuketCe condominium, situé sur une superficie de 6 paradis…
$117,088
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Kathu, Thaïlande
Condo 1 chambre
Kathu, Thaïlande
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Nombre d'étages 8
Appartements de luxe au coeur de PhuketCe condominium, situé sur une superficie de 6 paradis…
$69,680
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kathu, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller