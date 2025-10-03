Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Huai Yai
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Huai Yai, Thaïlande

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Ban Chak Ngaeo, Thaïlande
Villa 2 chambres
Ban Chak Ngaeo, Thaïlande
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Sol 1/1
Une magnifique villa d'un étage entièrement meublée avec 2 chambres et un salon spacieux ave…
$79,612
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
