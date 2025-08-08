Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Hua Hin District
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Hua Hin District, Thaïlande

2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Hua Hin, Thaïlande
Maison 3 chambres
Hua Hin, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 428 m²
Sol 2/2
Cette résidence de villa de piscine unique dispose de deux bâtiments séparés: l'un conçu pou…
$867,133
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 3 chambres dans Hua Hin, Thaïlande
Villa 3 chambres
Hua Hin, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Présentation d'un nouveau projet de Villa Pool Privée à Hua Hin, une station balnéaire où la…
$370,528
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
The Redland Property Group Ltd
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Hua Hin District, Thaïlande

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller