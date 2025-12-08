Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
avec jardin Studios à vendre en Chonburi, Thaïlande

3 propriétés total trouvé
Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Nombre d'étages 8
Une oasis exclusive de confort au cœur de Pattaya !Une opportunité unique de posséder des bi…
$70,561
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Nombre d'étages 8
PARC PRISTINE III - appartements premium près de la mer avec un rendement de 8% par an!Une l…
$57,137
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Studio dans Pattaya, Thaïlande
Studio
Pattaya, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 8/8
WOW nouvelle marque condominium Dusit Grand Park 2 situé est situé au coeur de Jomtien. Il s…
$64,706
Agence
Highrise Property and Construction
Langues
English, Русский
