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Location courte durée condos en Chonburi, Thaïlande

Pattaya
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198 propriétés total trouvé
Copropriété dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété
Na Kluea, Thaïlande
Nombre de salles de bains 1
Zire Wongamat Condo Studio for Rent - This luxurious studio condo is available for rent in t…
$619
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Arcadia Beach Resort 1 Bed for Rent – This cozy 1-bedroom, 1-bathroom condo offers 27 sqm of…
$372
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo de 1 chambre à louer à New Nordic Trend 2 à Pratumnak HillCette copropriété à New Nord…
$372
par nuit
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Copropriété 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Modern 2-Bedroom Condo for Rent at The Grand Jomtien Pattaya – City View Corner Unit Positio…
$681
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Dusit Grand Condo View 1 Bedroom for rent Jomtien Pattaya This unit is located in Jomtien Pa…
$434
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Baan Suan Lalana 1 Bedroom for Rent Jomtien Pattaya This one bedroom unit is located on the …
$805
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Condo 1 chambre à louer dans les Suites Platinum à Thepprasit PattayaCette résidence au Plat…
$496
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Atlantis Condo Resort 1 Bedroom for Rent – This fully furnished 1-bedroom, 1-bathroom condo …
$465
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
The Gallery Condo 1 Bedroom for Rent in Jomtien Pattaya This 1 bedroom unit at The Gallery C…
$526
par nuit
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Copropriété 2 chambres dans Khao Chi Chan, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Khao Chi Chan, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sunrise Beach Residence 2 Bedrooms for Rent - This 2-bedroom, 2-bathroom condo in Na Jomtien…
$1,239
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
1 Bedroom Condo on 30th Floor at Arcadia Millennium Tower – For Rent Experience high-rise li…
$496
par nuit
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Copropriété 2 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
2 Bedrooms 2 Bathrooms Condo for Rent at The Feelture Pattaya. Offering 60 Sqm of living are…
$836
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ready to Move In Condominium at Nordic Terrace – Pratumnak This newly renovated condominium …
$929
par nuit
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Copropriété 2 chambres dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Reflection Jomtien 2 Bedroom Sea View Residence This spacious residence offers a well-design…
$1,549
par nuit
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Copropriété 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Grand Condotel Condominium 3 Bedroom for Rent Jomtien Pattaya This spacious unit for rent at…
$1,703
par nuit
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Copropriété 3 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 3 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Royal Hill Pattaya 3 Bedroom Condo in Jomtien This newly renovated 136-square-meter luxury c…
$1,239
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Arom Wongamat Condominium for Rent in Pattaya This well-presented condominium is located in …
$1,394
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cetus Beachfront Pattaya For Rent in Jomtien Presenting an exceptional opportunity to own a …
$774
par nuit
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Copropriété 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
À Louer Le Grand AD Jomtien Pattaya Vue sur la mer de 2 chambres Condominium Cette coproprié…
$1,084
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Once Condo Pattaya in North Pattaya Experience the perfect blend of comfort, convenience, an…
$712
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
The Riviera Monaco 1 Bedroom for Rent – This stylish 1-bedroom, 1-bathroom condo is located …
$836
par nuit
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Copropriété 2 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 2 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Angket Condominium 2 Bedroom for Rent Jomtien Pattaya This condominium is located on the 10t…
$619
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Copacabana Beach 1 Bedroom for Rent – This 1-bedroom, 1-bathroom condo in Copacabana Beach J…
$774
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Angket Condominium 1 Bedroom for Rent Jomtien Pattaya This one bedroom unit is located on th…
$588
par nuit
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Copropriété 5 chambres dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 5 chambres
Pattaya, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Stunning Penthouse for Rent at Sombat Condoview Pattaya Discover an extraordinary lifestyle …
$5,110
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
The Riviera Monaco 1 Bedroom For Rent– This 1-bedroom, 1-bathroom condo offers 30 SQM of mod…
$712
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Baan Suan Lalana studio for Rent Jomtien Pattaya This studio condominium is located on the 1…
$372
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Pattaya, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Pattaya, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Premium Studio Condo for Rent at Diana Estate Condominium – Pool View, Soi Buakhao, Pattaya …
$774
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Ban Na Chom Thian, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Modern 1-Bedroom Condo for Rent – Seven Seas Cote D’Azur, Na Jomtien This modern 1-bedroom, …
$372
par nuit
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Copropriété 1 chambre dans Na Kluea, Thaïlande
Copropriété 1 chambre
Na Kluea, Thaïlande
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
The Palm Wongamat Beach Studio Sea View Condo for Rent This beautifully presented studio con…
$496
par nuit
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