Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Choeng Thale
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Garage

Villas avec garage à vendre en Choeng Thale, Thaïlande

10 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Villa 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 1
VILLA OZONE – Bang Tao / Cherng TalayVilla moderne de 3 chambres – entièrement meublée et pr…
$913,148
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Villa 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 1
LA BRÉOIX – VILLA DE POOL LUXURYVilla moderne de 3 chambres – entièrement meublée et prête à…
$1,22M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 4 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Villa 4 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 1
TRICHADA BREEZE – VILLA 22Villa de luxe 4 chambres – prête à emménager★★★ LISTE EXCLUSIVE – …
$1,11M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Otium DevelopmentOtium Development
Villa 4 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
PHASE DE RÉSIDENCE DE CLOVER 2 – Cherng Talay / Bang TaoVilla de luxe 4 chambres – à côté de…
$1,14M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Villa 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 1
VILLA OZONE – Bang Tao / Cherng TalayVilla moderne de 3 chambres – entièrement meublée et pr…
$752,947
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Villa 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 602 m²
Nombre d'étages 2
🏡 Villa Zenithy Pool(en milliers de dollars)✨ Villa 2-Storey terminée – prête à emménager ✨C…
$691,354
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 4 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Villa 4 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 2
L'ÉQUIPE PHUKET – Bang Tao / Tcherng TalayVilla de luxe avec piscine à 2 étages – entièremen…
$842,072
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 4 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Villa 4 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 1
TRICHADA BREEZE – VILLA 18Villa de luxe 4 chambres – prête à emménager★★★ LISTE EXCLUSIVE – …
$1,17M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 3 chambres dans Choeng Thale, Thaïlande
Villa 3 chambres
Choeng Thale, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
L'ÉQUIPE PHUKET – Bang Tao / Tcherng TalayVilla de luxe 3 chambres – entièrement meublée et …
$740,388
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 4 chambres dans Ban Bang Thao, Thaïlande
Villa 4 chambres
Ban Bang Thao, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
PHASE DE RÉSIDENCE DE CLOVER 2 – Cherng Talay / Bang TaoVilla de luxe 4 chambres – à côté de…
$1,12M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch

Caractéristiques des propriétés en Choeng Thale, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller