Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Zanzibar
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Zanzibar, Tanzanie

Unguja Sud et Central
7
Paje
6
7 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Paje, Tanzanie
Villa 2 chambres
Paje, Tanzanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 116 m²
Sol 1/1
Villa exclusive de 2 chambres avec piscine privée et jardin dans un complexe fermé de 10 uni…
$259,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 2 chambres dans Paje, Tanzanie
Villa 2 chambres
Paje, Tanzanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 116 m²
Sol 1/1
Villa exclusive de 2 chambres avec piscine privée et jardin dans un complexe fermé de 10 uni…
$269,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 2 chambres dans Paje, Tanzanie
Villa 2 chambres
Paje, Tanzanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 116 m²
Sol 1/1
Villa exclusive de 2 chambres avec piscine privée et jardin dans un complexe fermé de 10 uni…
$269,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
AdriastarAdriastar
Villa 2 chambres dans Paje, Tanzanie
Villa 2 chambres
Paje, Tanzanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 116 m²
Sol 1/1
Villa exclusive de 2 chambres avec piscine privée et jardin dans un complexe fermé de 10 uni…
$289,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 2 chambres dans Paje, Tanzanie
Villa 2 chambres
Paje, Tanzanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 116 m²
Sol 1/1
Villa exclusive de 2 chambres avec piscine privée et jardin dans un complexe fermé de 10 uni…
$269,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Maison 2 chambres dans Kati, Tanzanie
Maison 2 chambres
Kati, Tanzanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 1/1
Découvrez une occasion rare de posséder une superbe propriété en bord de mer dans l'un des e…
$390
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Century 21Century 21
Villa 2 chambres dans Paje, Tanzanie
Villa 2 chambres
Paje, Tanzanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 116 m²
Sol 1/1
Villa exclusive de 2 chambres avec piscine privée et jardin dans un complexe fermé de 10 uni…
$259,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Types de propriétés en Zanzibar

villas

Caractéristiques des propriétés en Zanzibar, Tanzanie

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller