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Appartements avec jardin à vendre en Zanzibar, Tanzanie

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Zanzibar
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Unguja Nord
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9 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Bwejuu, Tanzanie
Premium Premium
Appartement 1 chambre
Bwejuu, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 1/5
Le projet à Zanzibar "Aura Ra", classe premium, sur la première côte, à seulement 100 mètres…
$83,000
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Studio 1 chambre dans Kusini, Tanzanie
Studio 1 chambre
Kusini, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 2/6
Complexe Premium Wellness à 80 mètres de l'océan :Top 3 Kendwa, Nungwi et Paje✔ Emplacement …
$83,000
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Shangani, Tanzanie
Appartement 1 chambre
Shangani, Tanzanie
Nombre de pièces 5
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 4/11
Appartement 1 + 1 avec une superficie de 47 m2 au 4ème étage avec des acomptes jusqu'à l'ach…
$100,000
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Value OneValue One
Appartement 1 chambre dans Bwejuu, Tanzanie
Appartement 1 chambre
Bwejuu, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 1/8
Projet Premium 5* en front de mer à PAJEPrévente avant le début des travaux de construction:…
$90,000
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Zanzibar, Tanzanie
Appartement 1 chambre
Zanzibar, Tanzanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Sol 3/6
Appartement 1+1 d'une superficie de 66.5 mètres carrés. avec balcon et une grande terrasse a…
$120,000
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Studio 1 chambre dans Zanzibar, Tanzanie
Studio 1 chambre
Zanzibar, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 2
Bienvenue au ciel sur terre.Imaginez un endroit idéal pour se détendre et investir, situé lo…
$96,904
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TekceTekce
Appartement 1 chambre dans Bwejuu, Tanzanie
Appartement 1 chambre
Bwejuu, Tanzanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 3/9
À AURA Park, vous n'achetez pas juste un appartement à Zanzibar, vous investissez dans un st…
$90,000
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Nungwi, Tanzanie
Studio 1 chambre
Nungwi, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 3/7
Découvrez un magnifique appartement dans le nouveau complexe premium "Eyes of Zanzibar". Au …
$91,000
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Bwejuu, Tanzanie
Appartement 1 chambre
Bwejuu, Tanzanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Sol 5/5
En achetant cet appartement, vous pouvez obtenir un permis de séjour! Les deux derniers appa…
$118,000
T.V.A.
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Types de propriétés en Zanzibar

studios
1 BHK
2 BHK

Caractéristiques des propriétés en Zanzibar, Tanzanie

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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