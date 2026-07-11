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Piscine Studios à vendre en Unguja Sud et Central, Tanzanie

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Paje
4
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Kusini, Tanzanie
Studio 1 chambre
Kusini, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 2/6
Complexe Premium Wellness à 80 mètres de l'océan :Top 3 Kendwa, Nungwi et Paje✔ Emplacement …
$83,000
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Unguja Sud et Central, Tanzanie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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