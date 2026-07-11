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Vue sur la mer Penthouses à vendre en Unguja Sud et Central, Tanzanie

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Penthouse 3 chambres dans Kusini, Tanzanie
Penthouse 3 chambres
Kusini, Tanzanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Sol 10/10
Appartement Premium à 80m de la plage de PAJEInfrastructure de l'hôtel 5* SPA & WELLNESSréce…
$299,000
T.V.A.
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Penthouse 3 chambres dans Kusini, Tanzanie
Penthouse 3 chambres
Kusini, Tanzanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 134 m²
Sol 10/10
Appartement Premium à 80m de la plage de PAJEInfrastructure de l'hôtel 5* SPA & WELLNESSréce…
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Caractéristiques des propriétés en Unguja Sud et Central, Tanzanie

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