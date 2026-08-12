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Villas avec jardin à vendre en Tanzanie

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Zanzibar
3
8 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Tanzanie
Villa 2 chambres
Tanzanie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
La Villa Deux Chambres Vue Mer — Zanzibar est une résidence en bord de mer de luxe 300 SQM s…
$1,000,000
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Villa 1 chambre dans Tanzanie
Villa 1 chambre
Tanzanie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 240 m²
Villas d'une chambre Zanzibar, maintenant disponible dans l'une des stations balnéaires les …
$1,05M
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Villa 2 chambres dans Tanzanie
Villa 2 chambres
Tanzanie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 360 m²
Villas de deux chambres Zanzibar, maintenant disponible dans l'une des stations balnéaires l…
$1,50M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 1 chambre dans Tanzanie
Villa 1 chambre
Tanzanie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
La villa forestière Zanzibar d'une chambre offre aux investisseurs une occasion rare de sécu…
$550,000
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Villa 3 chambres dans Tanzanie
Villa 3 chambres
Tanzanie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
Villa coucher de soleil Zanzibar — 3 lits À partir de 330,000 $ représente l'offre phare au …
$330,000
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Villa 3 chambres dans Nungwi, Tanzanie
Villa 3 chambres
Nungwi, Tanzanie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 485 m²
Villas de trois chambres Zanzibar, maintenant disponible dans l'une des stations balnéaires …
$2,50M
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Villa 2 chambres dans Tanzanie
Villa 2 chambres
Tanzanie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Cette villa d'investissement Zanzibar représente la plus forte proposition de valeur dans un…
$299,000
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Villa 1 chambre dans Tanzanie
Villa 1 chambre
Tanzanie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 64 m²
Cet investissement villa Zanzibar vous place au sein d'une station balnéaire exclusive de lu…
$199,000
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Caractéristiques des propriétés en Tanzanie

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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