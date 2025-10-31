Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Uroa
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Uroa, Tanzanie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Uroa, Tanzanie
Villa 3 chambres
Uroa, Tanzanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
For Sale: Beautiful Two-Storey Villa in Uroa, Zanzibar We're offering a stunning two-storey…
$199,000
