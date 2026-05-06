Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Tanzanie
  3. Shangani
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Shangani, Tanzanie

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Shangani, Tanzanie
Appartement 1 chambre
Shangani, Tanzanie
Nombre de pièces 5
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 4/11
Appartement 1 + 1 avec une superficie de 47 m2 au 4ème étage avec des acomptes jusqu'à l'ach…
$100,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Shangani, Tanzanie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller