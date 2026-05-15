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Vue sur la mer Appartements à vendre en Mjini, Tanzanie

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Zanzibar
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2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Shangani, Tanzanie
Appartement 1 chambre
Shangani, Tanzanie
Nombre de pièces 5
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 4/11
Appartement 1 + 1 avec une superficie de 47 m2 au 4ème étage avec des acomptes jusqu'à l'ach…
$100,000
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Studio 1 chambre dans Zanzibar, Tanzanie
Studio 1 chambre
Zanzibar, Tanzanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 2
Bienvenue au ciel sur terre.Imaginez un endroit idéal pour se détendre et investir, situé lo…
$96,904
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Types de propriétés en Mjini

1 BHK

Caractéristiques des propriétés en Mjini, Tanzanie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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