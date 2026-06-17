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Vue sur la mer Studios à vendre en Kusini, Tanzanie

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Paje
3
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Bwejuu, Tanzanie
Studio 1 chambre
Bwejuu, Tanzanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 1/6
Appartement Premium à 80m de l'océan PAJEInfrastructure du 5* Hôtel WELLNESS:réception, rest…
$83,000
T.V.A.
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