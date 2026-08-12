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Villas à vendre en Chake Chake, Tanzanie

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1 propriété total trouvé
Villa 1 chambre dans Chake Chake, Tanzanie
Villa 1 chambre
Chake Chake, Tanzanie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 235 m²
Cette villa avec vue sur la mer d'une chambre Zanzibar est située le long de la côte nord-es…
$700,000
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