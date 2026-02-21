Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Vaud, Suisse

2 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Chernex, Suisse
Villa 6 chambres
Chernex, Suisse
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 800 m²
A seulement 10 minutes du centre de Montreux, dans le prestigieux village de Caux, il y a un…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Territet, Suisse
Villa 3 chambres
Territet, Suisse
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 210 m²
Nombre d'étages 3
Modern comfortable villa of 210 sq.m. with breathtaking views. The location of the villa is…
$4,02M
Caractéristiques des propriétés en Vaud, Suisse

