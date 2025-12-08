Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Demeures à vendre en Genève, Suisse

1 propriété total trouvé
Manoir 6 chambres dans Genève, Suisse
Manoir 6 chambres
Genève, Suisse
Nombre de pièces 20
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 800 m²
Domaine historique unique à GenèveMagnifique résidence sur un territoire privé de 6 hectares…
Prix ​​sur demande
Caractéristiques des propriétés en Genève, Suisse

