Restaurants à vendre en Suisse

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Restaurant « La Barchetta » à Campione d’Italia — établissement clé en main depuis 1946 dans Locarno, Suisse
Restaurant « La Barchetta » à Campione d’Italia — établissement clé en main depuis 1946
Locarno, Suisse
Surface 338 m²
Restaurant « La Barchetta » à Campione d’Italia — établissement clé en main depuis 1946 R…
$1,05M
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Hotel Invest
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Restaurant 200 m² dans Schaffhouse, Suisse
Restaurant 200 m²
Schaffhouse, Suisse
Surface 200 m²
$576,776
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