Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Suisse
  3. Cercle de Locarno
  4. Commercial
  5. Restaurant

Restaurants à vendre en Cercle de Locarno, Suisse

Restaurant Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Restaurant « La Barchetta » à Campione d’Italia — établissement clé en main depuis 1946 dans Locarno, Suisse
Restaurant « La Barchetta » à Campione d’Italia — établissement clé en main depuis 1946
Locarno, Suisse
Surface 338 m²
Restaurant « La Barchetta » à Campione d’Italia — établissement clé en main depuis 1946 R…
$1,05M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hotel Invest
Langues
English, Русский, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller