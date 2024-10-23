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Quartier résidentiel CASATALAYA RESIDENCES

Benalmadena, Espagne
depuis
$853,237
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ID: 38970
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 782874821
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Benalmadena

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An exclusive boutique complex of 28 apartments in the highly sought-after area of Torremuelle, Benalmádena. Each residence has been carefully designed to offer a superior living experience, with exceptional amenities that will elevate the level of services.

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Benalmadena, Espagne
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