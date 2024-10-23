Complexe résidentiel Laguna Homes

Lagune Homes réunit tout ce dont vous avez besoin pour profiter de la vie purement méditerranéenne.

Lagune Homes est situé à Calpe, à côté de la zone naturelle de Las Salinas et à seulement 5 minutes à pied de la célèbre plage de Fossa et à 10 minutes de la plage Arenal.

Calpe, connue sous le nom d'El Penion de Ifach, est un des symboles emblématiques de la Costa Blanca. Elle est bordée au nord par Benissa et Moraira, au sud par Altea.

Excellent emplacement - parcs naturels, belles plages de sable et eaux cristallines, ainsi qu'une grande variété de loisirs et de gastronomie.

Depuis Lagune Homes, vous pouvez accéder directement aux principales voies de communication (N-332 et AP-7), qui se connectent au reste des principales villes de la Costa Blanca, ainsi qu'à l'aéroport d'Alicante.

Le complexe se compose de deux bâtiments de 11 étages avec des appartements, sur les terrasses dont vous pourrez profiter du beau temps et de la vue sur Calpe.

Lagune Homes fait partie d'une communauté fermée équipée d'équipements communautaires élégants et spacieux conçus pour les loisirs et les sports.

Infrastructure:

piscine pour adultes et enfants avec solarium,

- un court de tennis de table,

- salle gourmande,

-Les espaces verts et les espaces pour enfants

L'hôtel dispose de 54 appartements avec 2 et 3 chambres. Les appartements seront loués avec une finition complète.

Tous les appartements disposent d'un garage et cellier inclus dans le prix.

Le complexe est situé à proximité des supermarchés, restaurants, arrêts de bus et la plage de La Fossa.

Distance jusqu'à la mer-500 m.

de 374 000 € ~668 000

Trouver un appartement: Équipements15