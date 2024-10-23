  1. Realting.com
  Espagne
  Calp
  Complexe résidentiel Laguna Homes

Complexe résidentiel Laguna Homes

Calp, Espagne
depuis
$434,821
;
3
ID: 34931
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/03/2026

Emplacement

  Pays
    Espagne
  État
    Communauté Valencienne
  Ville
    Calp
  Adresse
    Avinguda de la Generalitat Valenciana

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  Piscine
  Ascenseur

À propos du complexe

Русский Русский

Lagune Homes réunit tout ce dont vous avez besoin pour profiter de la vie purement méditerranéenne.

Lagune Homes est situé à Calpe, à côté de la zone naturelle de Las Salinas et à seulement 5 minutes à pied de la célèbre plage de Fossa et à 10 minutes de la plage Arenal.

Calpe, connue sous le nom d'El Penion de Ifach, est un des symboles emblématiques de la Costa Blanca. Elle est bordée au nord par Benissa et Moraira, au sud par Altea.

Excellent emplacement - parcs naturels, belles plages de sable et eaux cristallines, ainsi qu'une grande variété de loisirs et de gastronomie.

Depuis Lagune Homes, vous pouvez accéder directement aux principales voies de communication (N-332 et AP-7), qui se connectent au reste des principales villes de la Costa Blanca, ainsi qu'à l'aéroport d'Alicante.

Le complexe se compose de deux bâtiments de 11 étages avec des appartements, sur les terrasses dont vous pourrez profiter du beau temps et de la vue sur Calpe.

Lagune Homes fait partie d'une communauté fermée équipée d'équipements communautaires élégants et spacieux conçus pour les loisirs et les sports.

Infrastructure:

piscine pour adultes et enfants avec solarium,

- un court de tennis de table,

- salle gourmande,

-Les espaces verts et les espaces pour enfants

L'hôtel dispose de 54 appartements avec 2 et 3 chambres. Les appartements seront loués avec une finition complète.

Tous les appartements disposent d'un garage et cellier inclus dans le prix.

Le complexe est situé à proximité des supermarchés, restaurants, arrêts de bus et la plage de La Fossa.

Distance jusqu'à la mer-500 m.

de 374 000 € ~668 000

Localisation sur la carte

Calp, Espagne
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
