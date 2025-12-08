Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Slovénie
  3. Upravna enota Sezana
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Upravna enota Sezana, Slovénie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Komen, Slovénie
Maison 3 chambres
Komen, Slovénie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 114 m²
Des connaisseurs de verdure et de tranquillité de beauté idyllique et de style de vie toscan…
$1,46M
Caractéristiques des propriétés en Upravna enota Sezana, Slovénie

Bon marché
Luxe
