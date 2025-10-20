Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de des bureaux en Upravna Enota Ljubljana, Slovénie

Ljubljana
5 propriétés total trouvé
An office in a modern building dans Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
An office in a modern building
Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Surface 255 m²
Nombre d'étages 2
À louer, un bureau (non meublé) dans un immeuble commercial moderne à Ljubljana-Vič.   Le bu…
$3,770
par mois
A modern furnished office dans Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
A modern furnished office
Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Surface 285 m²
POSSIBILITÉ À UN TEMPS, PRIX RÉDUCTE UNTIL 30.4.2025.Dans un très bon emplacement, près du c…
$4,824
par mois
A unique business premise with a panoramic glass dans Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
A unique business premise with a panoramic glass
Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Surface 267 m²
Nombre d'étages 2
For rent is unfurnished business premise in a modern, business building in Ljubljana-Vič.   …
$4,365
par mois
A business premise with a spacious terrace dans Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
A business premise with a spacious terrace
Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Surface 398 m²
Nombre d'étages 3
For rent is unfurnished business premise in a modern, business building in Ljubljana-Vič.   …
$4,497
par mois
Business premise - BTC shopping area dans Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Business premise - BTC shopping area
Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Surface 183 m²
This wonderfully business premise of 183,45 m2 is located in an excellent location in the BT…
$2,996
par mois
