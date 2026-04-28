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Villas à vendre en Menges, Slovénie

1 propriété total trouvé
Villa dans Topole, Slovénie
Villa
Topole, Slovénie
Surface 362 m²
Nouvelle maison dans la station populaire de BledUn bel endroit calme à Bled offre une oppor…
$574,427
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