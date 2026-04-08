Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Slovénie
  3. Krsko
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Krsko, Slovénie

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Raka, Slovénie
Maison 4 chambres
Raka, Slovénie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 330 m²
Nombre d'étages 3
Zidanica, situé dans la ville pittoresque de Podulce dans la région de Dolenjska, offre une …
$576,649
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AGENCIJA Elite
Langues
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller