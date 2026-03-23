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Maisons à vendre en Izola, Slovénie

4 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Izola, Slovénie
Maison 4 chambres
Izola, Slovénie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Detached house on the Slovenian Coast, completed in 2004, in a good location above Portorož …
$975,293
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AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
Villa dans Izola, Slovénie
Villa
Izola, Slovénie
Surface 536 m²
UNIQUE VILLA, SLOVENIAN COAST Rare opportunity!   A timeless jewel that effortlessl…
$3,82M
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Villa dans Malija, Slovénie
Villa
Malija, Slovénie
Surface 1 368 m²
C'est une propriété importante qui a besoin de finition. Plusieurs bâtiments, piscine, terra…
$4,50M
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AuraAura
Maison dans Izola, Slovénie
Maison
Izola, Slovénie
Surface 238 m²
Maison donnant sur la mer.Maison individuelle dans un quartier calme avec vue sur la mer et …
$398,734
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