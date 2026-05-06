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Appartement 3 chambres dans Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Appartement 3 chambres
Upravna Enota Ljubljana, Slovénie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 225 m²
Sol 1/2
Villa Stanežiče est une maison moderne à quatre appartements de qualité supérieure, située d…
$1,10M
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