Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Slovaquie
  3. Région de Bratislava
  4. Commercial

Immobilier commercial en Région de Bratislava, Slovaquie

Bratislava
4
6 propriétés total trouvé
Bureau dans Bratislava, Slovaquie
Bureau
Bratislava, Slovaquie
Sale of office space in the center of Bratislava Investment office right in the center of…
$3,860
Laisser une demande
Propriété commerciale 5 000 m² dans Ruzinov, Slovaquie
Propriété commerciale 5 000 m²
Ruzinov, Slovaquie
Surface 5 000 m²
#2022F.🇷🇺 🏢 Je vends mon bâtiment administratif à Starom Ruzhinov (Bratislava)Offre une vent…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Entrepôt 1 000 m² dans Nove Mesto, Slovaquie
Entrepôt 1 000 m²
Nove Mesto, Slovaquie
Surface 1 000 m²
We offer renting or for sale office premises in Bratislava-Nove Mesto The room is suitable …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Haya PropertyHaya Property
Propriété commerciale 4 587 m² dans Bratislava, Slovaquie
Propriété commerciale 4 587 m²
Bratislava, Slovaquie
Surface 4 587 m²
# 2027E. (Soupirs) L'absence d'antenne industrielle à la frontière de Chehiah (60 km de Brat…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau dans Bratislava, Slovaquie
Bureau
Bratislava, Slovaquie
We offer for sale non-residential premises in the center of Bratislava We offer for sale non…
$127,675
Laisser une demande
Hôtel 933 m² dans Ruzinov, Slovaquie
Hôtel 933 m²
Ruzinov, Slovaquie
Surface 933 m²
La propriété pourrait également être vendue en parties: garage, sauna, un appartement (162 m…
$4,52M
Laisser une demande
Realting.com
Aller