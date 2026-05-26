Deuxième citoyenneté en Sierra Leone

À propos du programme d'immigration

La Sierra Leone offre la citoyenneté aux étrangers en investissant dans l'économie du pays. Il y a deux façons, la première consiste à verser une contribution non remboursable de 140 000 $ et à obtenir immédiatement un passeport. Le processus prend deux mois.

Investir dans l'or est la deuxième façon d'obtenir la citoyenneté.

L'investisseur achète un kilogramme d'or et devient résident permanent. Après un certain temps, il a la possibilité de demander la citoyenneté.

L'investissement en or est un élément central d'un portefeuille d'investisseurs à long terme. C'est un actif protecteur qui permet aux investisseurs d'économiser de l'argent de la dévaluation, de l'inflation et de l'effondrement du marché.

Avantages d'investir dans l'or :

Fiabilité. L'or reste précieux même en période d'instabilité économique.

Croissance à long terme : au cours des 50 dernières années, le prix de l'or a augmenté 20 fois.

Une liquidité élevée. L'or est reconnu partout dans le monde, il peut être converti en argent dans presque n'importe quel pays.

La diversification du portefeuille. L'or est faiblement corrélé avec d'autres actifs tels que les actions ou les obligations. Il est utilisé pour réduire le risque du portefeuille d'investissement.

Faible volatilité. L'or est moins exposé aux risques extérieurs et ne dépend pas des décisions politiques et économiques de chaque pays.

Il existe plusieurs façons d'investir dans l'or, comme les fonds négociés en bourse ou les stocks d'entreprises minières. Mais le plus fiable est l'achat d'or physique: taureaux, pièces de monnaie, bijoux. Elle dépend moins des fluctuations du marché, puisque le métal est un actif réel qui a de la valeur en soi.

La Sierra Leone, le plus grand État de l'Afrique de l'Ouest qui exploite l'or, propose d'investir dans l'or à des conditions spéciales. Lorsqu'il achète 1 kg d'or, l'investisseur bénéficie d'une réduction de 2 % de la valeur marchande et d'un permis de séjour permanent dans le pays, puis il peut demander la citoyenneté.

Le programme de résidence permanente en Sierra Leone s'appelle Go-For-Gold. La qualité des barres d'or achetées par l'investisseur est confirmée par le certificat LBMA Good Delivery List de l'association indépendante des métaux précieux.

L'investisseur bénéficie du statut de résident permanent avec les membres de sa famille. Il est permis d'ajouter un conjoint, des enfants de moins de 18 ans, les parents du requérant principal et le mari ou la femme à la demande. Il n'est pas nécessaire de prouver que les parents dépendent financièrement du demandeur principal.

Pour obtenir un permis de résidence permanente, l'investisseur achète de l'or avec une pureté de 99,9 % et paie des frais. Le poids de l'or et le montant des frais dépendent du nombre de personnes dans la demande:

un seul demandeur – 1 kg d'or et 65 000 $;

Demandeur et 3 membres de la famille – 1 kg d'or et 75 000 $;

Demandeur et 7 membres de la famille – 2 kg d'or et 100 000 $

Le prix de l'or dépend du taux du marché à la date d'achat.

L'étranger recueille un ensemble de documents, qui comprend :

carte d'identité, comme passeport ou carte d'identité;

la photographie numérique;

Certificats de naissance et de mariage si la demande comprend des membres de la famille.

Vous n'avez pas besoin de venir en Sierra Leone, les documents sont soumis à distance. Pendant que la demande est envisagée, l'argent est stocké dans un compte spécial dans une banque locale. Si la résidence permanente n'est pas approuvée, la totalité du montant sera restituée à l'investisseur.

Le statut est obtenu dans les deux mois. Pendant ce temps, préparer des documents, payer des frais, subir des vérifications de sécurité.

Après l'achat, l'or a été dans le coffre-fort de l'État de la Banque centrale de Sierra Leone pendant cinq ans. L'investisseur reçoit un certificat de dépôt d'or et une assurance. En cinq ans, il est possible de vendre l'or et de restituer l'argent investi.

Le permis de séjour permanent est valable indéfiniment. Il n'est pas nécessaire de maintenir le statut de vie dans le pays.

Comment obtenir la citoyenneté de la Sierra Leone

Un investisseur peut demander la citoyenneté selon la procédure accélérée s'il verse une contribution non remboursable de 140 000 $ à l'économie du pays. Pour chaque membre de la famille dans la demande, les exigences de placement augmentent de 10 000 $. Tout le processus prend deux mois.

Les investissements sont transférés sur le compte du gouvernement, l'argent va à la mise en œuvre de projets nationaux.

Si la demande de citoyenneté n'est pas approuvée, l'étranger retournera l'investissement dans son intégralité, sauf pour les commissions bancaires.

La privation de citoyenneté une fois accordée n'est pas prévue par la législation sierra-léonaise. Mais le statut ne sera pas accordé si l'étranger n'a pas passé le contrôle de sécurité. Interpol a émis un mandat d'arrêt pour son arrestation.

Combien de temps un passeport sierra-léonais est-il valide ?

Les investisseurs sont des citoyens à part entière du pays. Un passeport obtenu par investissement n'est pas différent d'un passeport de naissance ou de naturalisation. Le document est valide pour cinq ans, puis il peut être renouvelé en ligne - vous n'avez pas besoin de venir au pays.

Il n'est pas nécessaire d'abandonner un passeport russe. Les lois sierra-léonaises autorisent la citoyenneté multiple. Le statut est hérité : les enfants deviennent automatiquement citoyens de la Sierra Leone.

Le programme est accessible aux citoyens de tous les pays, y compris les sanctions.

Avantages de la citoyenneté en Sierra Leone

1. Le potentiel de croissance des investissements. Il y a une dynamique active de croissance de la valeur de l'or au cours des 3 dernières années.

Les fluctuations du prix de l'or sont plus faibles que les titres et les devises.

Après avoir obtenu la résidence permanente ou la citoyenneté, un investisseur peut acheter jusqu'à 20 kg d'or sierra-léonais à un rabais de 2% de LBME, en tant que membre du club d'investisseurs Go-For-Gold. La réduction est de 5 ans.

2. La possibilité d'obtenir un permis de séjour pour les Russes et les Biélorusses dans l'Union européenne. Par exemple, après 2022, certains pays ont cessé de délivrer des permis de séjour aux investisseurs munis de passeports russes. Les Russes peuvent demander un deuxième passeport. Par exemple, avec la citoyenneté sierra-léonaise, un permis de séjour en Grèce peut être investi.

3. Nouvelles destinations de voyage. Sierra Les titulaires de passeport léonais visitent 68 pays sans visa. Par exemple, la Malaisie et Singapour. Un visa Schengen est délivré pour une durée maximale de cinq ans, un visa B-1/B-2 aux États-Unis pour trois ans.

4. Accès aux services bancaires. Les résidents de la Sierra Leone peuvent ouvrir des comptes bancaires, stocker des économies et effectuer des transferts internationaux. Les banques n'échangent pas d'informations fiscales et financières avec d'autres pays.

5. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu gagné en dehors de la Sierra Leone. Pour devenir un résident fiscal d'un pays, vous devez passer plus de 182 jours par année sur son territoire. Mais vivre dans le pays est le droit, pas l'obligation de l'investisseur.

L'essentiel de l'investissement dans l'or en Sierra Leone

L'or croît à long terme, ce qui en fait un atout fiable pour la diversification des portefeuilles et la protection contre l'instabilité économique. Grâce au programme Go-For-Gold, vous pouvez acheter de l'or et obtenir une résidence permanente en Sierra Leone. Tout le processus se déroule à distance. Avec l'investisseur, les membres de la famille peuvent demander le statut. L'or doit être conservé dans un coffre du gouvernement pendant cinq ans, après quoi il peut être vendu et remboursé. Les étrangers ayant leur résidence permanente pourront obtenir la nationalité sierra-léonaise selon la procédure accélérée. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre premier passeport. Sierra La citoyenneté Leone permet de voyager sans visa dans 68 pays et services bancaires.

La Sierra Leone est membre de plusieurs organisations internationales, dont l ' ONU, l ' Union africaine, la Communauté économique de l ' Afrique de l ' Ouest (CEDEAO) et le Commonwealth des Nations Unies.

La citoyenneté de ce pays vous permettra de profiter de tous les avantages et opportunités pour les entreprises dans les pays africains civilisés.