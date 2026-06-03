Programmes d'immigration en Sierra Leone

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Deuxième citoyenneté
Deuxième citoyenneté en Sierra Leone
Deuxième citoyenneté en Sierra Leone
Sierra Leone Sierra Leone
depuis
$65,000
Type de programme d'immigration Deuxième citoyenneté
Durée du processus depuis 2 months
La Sierra Leone offre la citoyenneté aux étrangers en investissant dans l'économie du pays. Il y a deux façons, la première consiste à verser une contribution non remboursable de 140 000 $ et à obtenir immédiatement un passeport. Le processus prend deux mois. Investir dans l'or est la deu…
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