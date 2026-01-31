Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Subotica, Serbie

2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans City of Subotica, Serbie
Maison 2 chambres
City of Subotica, Serbie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 1
$53,946
Maison 2 chambres dans City of Subotica, Serbie
Maison 2 chambres
City of Subotica, Serbie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Nombre d'étages 1
🌿 Maison de famille dans le quartier pittoresque de Voïvodine 🏡✨Nous vous invitons à devenir…
$52,767
Caractéristiques des propriétés en Subotica, Serbie

Bon marché
Luxe
