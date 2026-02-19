Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Arabie saoudite
  3. Djeddah
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Djeddah, Arabie saoudite

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse dans Djeddah, Arabie saoudite
Penthouse
Djeddah, Arabie saoudite
Surface 120 m²
Sol 47/47
Nouveau développement à 100 m de RED SEAAppartements de développeur:Tour Trump & Trump Plaza…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ИП Риелтор без границ kz
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Djeddah, Arabie saoudite

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller