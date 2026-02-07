Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Arabie saoudite
  3. Khobar
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Khobar, Arabie saoudite

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Khobar, Arabie saoudite
Appartement
Khobar, Arabie saoudite
Une résidence premium exquise pour un séjour serein sur la côte d'Al Khobar. Entouré par les…
$630,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Khobar, Arabie saoudite

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller