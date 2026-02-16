Deuxième citoyenneté en Sao Tomé-et-Principe

À propos du programme d'immigration

✔️ Deuxième citoyenneté par investissement pour toute la famille! (Contribution non remboursable de 90 000 dollars au Fonds national de transformation de Sao Tomé-et-Principe) :

Un nouveau programme à partir d'août 2025 de l'État insulaire africain de Sao Tomé-et-Principe est disponible pour les citoyens de la Russie et de la République du Bélarus

Traitement accéléré des demandes - seulement 2 mois!

Pas de résidence et de compétences linguistiques requises

Possibilité d'inclure dans une demande le conjoint, les enfants de moins de 30 ans et les parents de plus de 55 ans (paquet familial jusqu'à 4 personnes 95 000 $, chaque membre de la famille subséquent +5 000 $)

Partenaire reconnu dans le mariage civil, enfants d'anciens conjoints

Soumission à distance des documents

Accès sans visa à 69 pays, dont Hong Kong, Singapour, Panama, Émirats arabes unis

Privilèges dans le Commonwealth des pays de langue portugaise (CPLP), y compris des conditions de vie et de travail plus faciles au Portugal et au Brésil

Processus de passeport simple et transparent avec un partenaire autorisé, confidentiel et sécurisé

Votre outil de planification personnelle, familiale et internationale à long terme

Chaque demande est examinée individuellement, en tenant compte de vos objectifs, de l'état actuel et des plans futurs.

💳 Coût du service:

frais de dépôt 5 000 $

Soutien juridique - en vertu du contrat individuellement

notaire, apostille, traductions - sur le fait de services

❓ Comment obtenir le service:

Écrivez votre question et laissez le contact pour watsapp (ne pas appeler!) pour déterminer votre situation d'abord.

consultation directe en ligne avec le fournisseur de services agréé, information complète sur tous les aspects, en tenant compte de vos conditions spécifiques et vos plans futurs

Votre décision d'acheter le service, la conclusion du contrat et le paiement

préparation et soumission de documents clefs en main, appui total

🔔 Vous et votre famille êtes titulaires de passeports Sao Tomé-et-Principe à des fins internationales.

Nous attendons vos appels !

Margarita Denisova, courtier immobilier étranger VRC