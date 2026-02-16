Deuxième citoyenneté en Sao Tomé-et-Principe

  1. Realting.com
Deuxième citoyenneté
À propos du programme d'immigration

✔️ Deuxième citoyenneté par investissement pour toute la famille! (Contribution non remboursable de 90 000 dollars au Fonds national de transformation de Sao Tomé-et-Principe) :

  • Un nouveau programme à partir d'août 2025 de l'État insulaire africain de Sao Tomé-et-Principe est disponible pour les citoyens de la Russie et de la République du Bélarus

  • Traitement accéléré des demandes - seulement 2 mois!

  • Pas de résidence et de compétences linguistiques requises

  • Possibilité d'inclure dans une demande le conjoint, les enfants de moins de 30 ans et les parents de plus de 55 ans (paquet familial jusqu'à 4 personnes 95 000 $, chaque membre de la famille subséquent +5 000 $)

  • Partenaire reconnu dans le mariage civil, enfants d'anciens conjoints

  • Soumission à distance des documents

  • Accès sans visa à 69 pays, dont Hong Kong, Singapour, Panama, Émirats arabes unis

  • Privilèges dans le Commonwealth des pays de langue portugaise (CPLP), y compris des conditions de vie et de travail plus faciles au Portugal et au Brésil

  • Processus de passeport simple et transparent avec un partenaire autorisé, confidentiel et sécurisé

  • Votre outil de planification personnelle, familiale et internationale à long terme

Chaque demande est examinée individuellement, en tenant compte de vos objectifs, de l'état actuel et des plans futurs.

💳 Coût du service:

  • frais de dépôt 5 000 $

  • Soutien juridique - en vertu du contrat individuellement

  • notaire, apostille, traductions - sur le fait de services

❓ Comment obtenir le service:

  • Écrivez votre question et laissez le contact pour watsapp (ne pas appeler!) pour déterminer votre situation d'abord.

  • consultation directe en ligne avec le fournisseur de services agréé, information complète sur tous les aspects, en tenant compte de vos conditions spécifiques et vos plans futurs

  • Votre décision d'acheter le service, la conclusion du contrat et le paiement

  • préparation et soumission de documents clefs en main, appui total

  • 🔔 Vous et votre famille êtes titulaires de passeports Sao Tomé-et-Principe à des fins internationales.

Nous attendons vos appels !

Margarita Denisova, courtier immobilier étranger VRC

